與印太戰略盟友澳洲日本合作 美推「藍點網絡」抗衡「一帶一路」

在剛結束的東盟峰會期間，美國推動召開了平行會議「印太商業論壇」，其間美國政府的「海外私人投資公司」（OPIC）周一（4日）宣布，將與日本國際協力銀行（JBIC）和澳洲外交部合作發展「藍點網絡」（Blue Dot Network）計劃。OPIC是美國國會上世紀70年代成立的政府機構，旨在促進美國投資新興市場。發起者將成立督導委員會發展這計劃，並邀請其他國家、私人企業和公民社會組織加入。

美國國務院同日發表「自由開放印太：促進共同願景」報告，亦有提及「藍點網絡」。

藍點代表「基建投資安全點」

「藍點」之名源自天文學家薩根（Carl Sagan），他形容太空船「旅行者1」號從超過64億公里外回望地球時，地球就像一粒「暗淡藍點」（pale blue dot）。美國商務部長羅斯在公布計劃前接受FT訪問時解讀稱，每一個「藍點」代表地圖上標示基建投資安全地方的點，「如果商業公司有興趣作可持續發展的基建項目，那裏（藍點）就是他們能夠安全營運的地方」。

羅斯：美會永遠留在亞洲

羅斯稱，很多人以為美國總統特朗普退出「跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定」（TPP），代表對亞洲興趣減少，但他強調美國會永遠留在這裏，更會繼續加強投資和雙邊貿易。

中國2013年起提出「一帶一路」，在亞洲、歐洲、非洲和拉丁美洲的126個國家推動基建項目，但因對部分當事國帶來財政負擔，在斯里蘭卡等地惹來「債務陷阱」指控。美國2017年底宣布推動「自由與開放的印太區」戰略，連結日本、澳洲和印度等有類似印太構想的國家，被認為是對中方「一帶一路」的回應。

「一帶一路」亦不時被拿來跟美國二戰後重建歐洲的「馬歇爾計劃」相提並論。中國一直否認外間質疑。今年4月29日，駐玻利維亞聖克魯斯總領事王家雷在當地報章發表署名文章，指一帶一路不是債務陷阱，也不是馬歇爾計劃。文章指一國債務的成因複雜，不應簡單歸咎於中國。另外，文章指一帶一路倡議和馬歇爾計劃有着本質區別——一帶一路是開放包容的國際經濟合作倡議，建立在自願參與、平等互利基礎之上，不以意識形態劃界。

《金融時報》指出，藍點網絡的發起者稱它們主要是作為私人融資的推動者，項目本身沒有借貸功能，故對現時「一帶一路」為部分國家所帶來的債務如何助益，並不清楚。

（金融時報/BBC）