「人造葉」吸溫室氣體轉化能源 高效價廉

加拿大英國學者分別研究

在周一發表於《自然能源》（Nature Energy）的一篇報告指出，由加拿大滑鐵盧大學工程學教授吳逸民（Yimin Wu）為首團隊發明的「人造葉」技術，從植物的光合作用取得靈感，先製作以葡萄糖、氫氧化鈉和十二烷基硫酸鈉等結合的溶液，然後注入二氧化碳，在光與廉價紅色粉末氧化銅協助下，溶液會產生甲醇和氧氣，只要將液體加熱蒸發水分，就能採集那些甲醇作燃料。

吳逸民表示，這種技術使太陽能變作燃料的效益約為10％，遠高於天然光合作用的約1％。團隊準備伙拍企業公司，開發更有效的人造葉，有規模、有系統地生產這種液化燃料電池，預計要花數年落實商業投產。

英國劍橋大學化學系學者半個月前亦在《自然材料》（Nature Materials）發表類似報告，指出能運用陽光、二氧化碳和水，直接生產出合成氣。

研究指出，使用兩個光吸收器，配合普遍存在、便宜的天然元素鈷製成的催化劑，把這組裝置浸入水裏，其中一個光吸收器利用催化劑會產生氧氣，而另一個先進的鈣鈦礦製光吸收器，能提供高度光電壓和電流來推動化學反應，使二氧化碳和水還原為一氧化碳和氫氣，遂形成合成氣。

合成氣由一氧化碳、氫氣組成，可用作燃料，也可製作藥物、塑膠和肥料。研究團隊正探索方法，利用此技術把合成氣製成可取代柴油的永續液化燃料。

（獨立報/科學日報）