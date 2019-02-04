NASA「旅行者2」初探星際空間

【明報專訊】美國太空總署（NASA）42年前升空的探測器「旅行者2」號，首次傳回讓科學家不甚了解的星際空間數據，發現太陽系邊界的粒子活動十分活躍，邊界很明顯，與以往天文學家認為，當太陽的影響力在太陽系邊緣逐漸減弱時太陽風會慢慢褪去的情况有別。
邊界明顯 異於想像
NASA早前宣布，「旅行者2」號（Voyager 2）去年11月5日進入星際空間（Interstellar Space），是繼「旅行者1」號（Voyager 1）後進入星際空間的第2個人造物體。「旅行者2」號和「旅行者1」號先後在1977年8月和9月升空，原本目的只是執行5年任務，但最終一直運作至今。「旅行者1」號於2012年進入星際空間，早半個月出發的「旅行者2」號則於去年才進入。現時這兩個探測器正穿越太陽系外的星際介質，即太陽系外星際空間廣大的寒冷地區。周一（4日）刊登在科學期刊《自然天文學》的5篇研究報告，為「旅行者2」號的探索提供重要資訊。
太陽系邊界（即太陽風最遠吹拂之處與星際空間開始的地帶）被稱為「太陽風層頂」（heliopause）。「旅行者2」號與「旅行者1」號同樣用不足一天就穿越太陽風層頂，證實該範圍十分薄。令研究人員驚奇的是，「旅行者1」號在穿越太陽風層頂後，就偵測到外太空的星際電漿粒子，但「旅行者2」號則相反。艾奧瓦大學（University of Iowa）為「旅行者2」號打造的電漿波儀器，在其穿越太陽風層頂時偵測到電漿（帶電粒子群）密度急升20倍，就像兩種不同液體相互作用，並同時繼續偵測到來自太陽系的粒子向外擴散。「旅行者1」號的電漿偵測器就因損壞而難以偵測。
加州理工學院物理學家斯通（Edward Stone）說：「50年前人們以為在從太陽系進入星際空間時，太陽風會慢慢褪去，但實際上那兒有一條很明顯清晰的分界。對我們而言，這是令人非常興奮的時刻……我們將看到從內部磁場到不同外部磁場的轉變，我們一直有出人意表的驚奇發現。」
技術上仍未離開太陽系
技術上，兩具旅行者探測器仍未離開太陽系，按照它們現時日飛約160萬公里計算，「旅行者1」號要再花300年才能到達太陽系最外圍的「奧爾特雲」（Oort Cloud）地帶，再過3萬年才離開。預計它們內置的鈈元料電池還可運作5年。
（華爾街日報/法新社/路透社/insider.com）