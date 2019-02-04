NASA「旅行者2」初探星際空間

邊界明顯 異於想像

NASA早前宣布，「旅行者2」號（Voyager 2）去年11月5日進入星際空間（Interstellar Space），是繼「旅行者1」號（Voyager 1）後進入星際空間的第2個人造物體。「旅行者2」號和「旅行者1」號先後在1977年8月和9月升空，原本目的只是執行5年任務，但最終一直運作至今。「旅行者1」號於2012年進入星際空間，早半個月出發的「旅行者2」號則於去年才進入。現時這兩個探測器正穿越太陽系外的星際介質，即太陽系外星際空間廣大的寒冷地區。周一（4日）刊登在科學期刊《自然天文學》的5篇研究報告，為「旅行者2」號的探索提供重要資訊。

太陽系邊界（即太陽風最遠吹拂之處與星際空間開始的地帶）被稱為「太陽風層頂」（heliopause）。「旅行者2」號與「旅行者1」號同樣用不足一天就穿越太陽風層頂，證實該範圍十分薄。令研究人員驚奇的是，「旅行者1」號在穿越太陽風層頂後，就偵測到外太空的星際電漿粒子，但「旅行者2」號則相反。艾奧瓦大學（University of Iowa）為「旅行者2」號打造的電漿波儀器，在其穿越太陽風層頂時偵測到電漿（帶電粒子群）密度急升20倍，就像兩種不同液體相互作用，並同時繼續偵測到來自太陽系的粒子向外擴散。「旅行者1」號的電漿偵測器就因損壞而難以偵測。

加州理工學院物理學家斯通（Edward Stone）說：「50年前人們以為在從太陽系進入星際空間時，太陽風會慢慢褪去，但實際上那兒有一條很明顯清晰的分界。對我們而言，這是令人非常興奮的時刻……我們將看到從內部磁場到不同外部磁場的轉變，我們一直有出人意表的驚奇發現。」

技術上仍未離開太陽系

技術上，兩具旅行者探測器仍未離開太陽系，按照它們現時日飛約160萬公里計算，「旅行者1」號要再花300年才能到達太陽系最外圍的「奧爾特雲」（Oort Cloud）地帶，再過3萬年才離開。預計它們內置的鈈元料電池還可運作5年。

（華爾街日報/法新社/路透社/insider.com）