加拿大鉛水危機 禍及多地數十萬人 11城市測試 1/3樣本超標

蒙特利爾康考迪亞大學等9所大學，多倫多星報、環球新聞、美聯社等10間新聞機構組成的調查團隊，花了一年時間調查在2014至2018年間採自人口175萬的加拿大第二大城市蒙特利爾、大多倫多地區富庶的奧克維爾（Oakville）、薩斯喀徹溫省首府里賈納（Regina）等11個分散東、西岸城市的約1.2萬次食水測試，於周一（4日）發表上述報告。

受影響城市包括蒙特利爾

有向多國政府提供食水建議的魁北克工程系教授普雷沃斯特（Michele Prevost）針對此報告說：「我震驚、失望和憤怒。」得悉就讀中學食水鉛水平達140ppb，女學生拉納（Sarah Rana）說：「我攝取毒素有4年，竟懵然不知。作為一個學生，我覺得應該有人告訴我。」在卑詩省的魯珀特王子港（Prince Rupert），有21間屋食水錄得高濃度鉛，其一是彼德森的原住民補貼寓所，錄得15.6ppb。彼德森說：「我向來直接飲水喉水，完全不知水裏含鉛。」

加拿大是全球其中一個沒有全國劃一食水標準的發達國家。該國沒有國家授權的食水測試，做測試的機構也無義務把結果通知居民。此外，各省有自定的水質檢測和鉛管更換規則。

無統一食水標準 鉛水管數十年未換

今次調查發現，有數以十萬鋪設於許多城市地底的鉛水管已沒替換數十年。聯邦議會委員會在2017年12月的一份報告指出，加拿大最少有50萬房屋還在使用舊時代的鉛水管。不少鉛水問題便源自老舊鉛管，像蒙特利爾一間建於1928年的複式房屋、一間戰時民宅，分別驗出食水含鉛達72 ppb、60 ppb。在32市居民自願參與的260間舊屋食水化驗情况，超過5ppb標準的樣本佔39％。

這次調查發現使人聯想到美國密歇根州弗林特市（Flint）的鉛水危機。弗林特市自2014年駁喉接通弗林特河河水，食水不僅鬧出異味和細菌問題，有食水樣本更被驗出含鉛量逾100ppb，遠高於15ppb的國家安全標準，2015年其一樣本更驗出高達13,200ppb。事件引發國會聽證會和訴訟，以及全國鉛測試審查。

研究顯示，即使鉛攝取量低都可能影響孩童的智力發展和專注力，7歲以下孩子和孕婦更可能損害腦部和腎臟。鉛毒可使男性患高血壓風險增加，老年婦女傾向患阿茲海默症。

（加拿大電視台/環球新聞/衛報/BBC）