大選造勢 郝爾彬轟約翰遜「加強版戴卓爾主義」

【明報專訊】英國國會選舉將於下月12日舉行，工黨黨魁郝爾彬周二（5日）到倫敦以北的哈洛（Harlow）出席造勢活動並發表演說，他批評首相約翰遜「騎劫」脫歐以推動「加強版戴卓爾主義」，出賣工人權益和將「國民保健服務」（NHS）開放予美國企業參與。工黨表示，若成功上台會在3個月內跟歐盟重新談判脫歐協議，再於明年6月讓人民公投是否接受，以有最終決定權。
郝爾彬昨日在演說中批評約翰遜的保守黨騎劫脫歐：「戴卓爾夫人對我們工人的攻擊，造成永不痊癒的傷痕，社會亦從未恢復過來。保守黨知道以戴卓爾主義之名不能令人支持他們的計劃，因此要用脫歐的旗號而行。」
約翰遜反指工黨脫歐立場含糊
郝爾彬又稱，投票給保守黨等於把「國民保健服務」（NHS）售予特朗普。NHS是英國選民繼脫歐後第二關注的議題，美國總統特普今年6月國事訪問英國，提到英國脫歐後的美英貿易談判要納入NHS議題，開放市場予美企，這受到英國朝野反對。約翰遜一再重申NHS不會出現在任何貿易談判，上周特朗普亦稱美國無意介入英國醫療保健系統，但未阻郝爾彬以此做文章。
周一晚約翰遜去信郝爾彬，指摘對方未有清楚交代他的脫歐政策，認為郝爾彬希望重新談判脫歐協議，但再談判將會花數月至數年時間，令英國明年就脫歐更動盪，質疑郝爾彬所期望的協議可為國家取回什麼控制權。