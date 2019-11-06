大選造勢 郝爾彬轟約翰遜「加強版戴卓爾主義」

郝爾彬昨日在演說中批評約翰遜的保守黨騎劫脫歐：「戴卓爾夫人對我們工人的攻擊，造成永不痊癒的傷痕，社會亦從未恢復過來。保守黨知道以戴卓爾主義之名不能令人支持他們的計劃，因此要用脫歐的旗號而行。」

約翰遜反指工黨脫歐立場含糊

郝爾彬又稱，投票給保守黨等於把「國民保健服務」（NHS）售予特朗普。NHS是英國選民繼脫歐後第二關注的議題，美國總統特普今年6月國事訪問英國，提到英國脫歐後的美英貿易談判要納入NHS議題，開放市場予美企，這受到英國朝野反對。約翰遜一再重申NHS不會出現在任何貿易談判，上周特朗普亦稱美國無意介入英國醫療保健系統，但未阻郝爾彬以此做文章。

周一晚約翰遜去信郝爾彬，指摘對方未有清楚交代他的脫歐政策，認為郝爾彬希望重新談判脫歐協議，但再談判將會花數月至數年時間，令英國明年就脫歐更動盪，質疑郝爾彬所期望的協議可為國家取回什麼控制權。

（衛報/路透社）