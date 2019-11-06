印度異見者指政府藉WhatsApp監控

有黑客今年4月底利用WhatsApp的語音通話功能致電用戶，然後秘密在對方手機安裝間諜軟件，以存取通話及信息內容，亦可啟動收音咪及鏡頭作監控，攻擊持續近兩周。WhatsApp其後聯同加拿大多倫多大學研究小組調查，鎖定事件與NSO有關，並於上周入稟美國聯邦法院，控告NSO涉協助20國政府入侵記者及異見人士等逾1400人的手機。

專門研究激進共產主義組織的德里大學政治學助理教授吉里（Saroj Giri）接獲調查小組通知，稱其手機是黑客攻擊目標之一。他認為當局視他為意見領袖，相信攻擊與他曾捍衛共產主義思想及世界各地的激進運動有關。曾批評總理莫迪政府的人權律師阿扎德（Seema Azad）亦是受害人之一，她認為當局希望藉此掌控人權運動者的計劃，直斥其為「擁有先進科技的法西斯政權」。

甘地後裔邦首長同稱中招

律師拉瑟德（Nihalsingh Rathod）則質疑當局透過監控其手機，為聆訊做準備。他正跟進政府控告9人協助激進共產主義組織走私武器和施襲的案件，他留意到在今年的聆訊中，控方往往能就他打算提出的申訴作詳細反駁。反對派政治人物如甘地家族後裔普里揚卡（Priyanka Gandhi）及西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）等，亦表示其手機曾是攻擊目標。

社運人士入稟促查WhatsApp涉事以企

印度內政部及電子科技相關的部門未有回應指控，電信部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）過去則曾表示已要求WhatsApp就此作出解釋。未有遭黑客攻擊的社運人士K.N. Govindacharya周一（4日）入稟最高法院，要求就事件下令調查WhatsApp、其母公司facebook及NSO三方。

（金融時報/路透社）