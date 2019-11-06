退出損聲譽 重返未必易

美國退出《巴黎協定》後，仍可用觀察員的身分，繼續參與有關氣候協議的討論和進程。民主黨前副總統戈爾譴責特朗普的決定，又表示只要更換總統，便能於30天內重返《巴黎協定》。民主黨總統提名戰熱門參選人沃倫昨日（5日）亦在《衛報》撰文，直言下一任總統必須重返協定，並需要提高對減排的承諾及鼓勵中、印等國家加強對抗氣候變化。惟在奧巴馬政府時代出任國務院氣候變化特使的珀欣（Jonathan Pershing）指出，若下屆民主黨政府有意重返協定，屆時很大機會需要提出更具體的政策，顯示美國打算如何棄用化石燃料。即使完成這一步，亦可能難以釋除其他國家對美國會否在下次選舉後再度變卦的疑慮。

各國着手調整外交策略應對

明年大選的結果將決定美國會否完全退出協定，但有協定支持者坦言，現時已須為美國不會配合氣候變化政策的未來做好打算。各國亦開始調整外交策略，若要在美國缺席的情况下有效達到協定的目標，中、印等其他主要污染來源國就需進一步提高減排標準。

（中央社/衛報）