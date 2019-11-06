美啟退出《巴黎協定》程序 多國表遺憾 中法挑大樑 將聯署聲明

重申《協定》挫經濟 不棄化石燃料

美國國務卿蓬佩奧宣布已通知聯合國有關退出《巴黎協定》時，重申特朗普2017年提到該協定打擊美國經濟的說法。他在霍士財經網表示：「美國會受到束縛，本質上對美國人民和工人都不公平。」他又在聲明表示美國將提倡現實和務實的模式，包括使用可再生能源但保留化石燃料的角色。不過美國計劃如期出席12月2至13日在西班牙馬德里舉行的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）。

美國政府正式通知退出協定受到國內批評。民主黨參議員梅南德茲批評特朗普政府再次不尊重盟友，對事實視而不見，並進一步把環保議題政治化。眾議院議長佩洛西譴責特朗普的災難決定出賣兒童的將來，環保組織「350.org」創辦人之一的麥吉本（Bill McKibben）形容這是美國外交最黑暗時刻，對全球應對氣候變化的努力造成重大打擊。共和黨人亦出現跟特朗普相反的意見，《華盛頓郵報》上月的民調顯示，六成受訪共和黨人認同科學界共識，認為是人類活動導致氣候變化。

百計地方政府組織續履諾減排

在2015年通過的《巴黎協定》連美國在內有188個國家簽署，同意把平均氣溫升幅控制在「遠低於」工業化前2℃的水平，並「努力將其限制在」1.5℃以內。以總量計，美國是排在中國之後的全球第二大溫室氣體排放國，但人均計則是美國居首。特朗普否認全球暖化是真實存在和人為造成，亦一直批評《巴黎協定》的減排要求對美國不公，現在美國成為唯一啟動退出程序的簽署國。日本內閣官房長官菅義偉對美國退出表示失望，俄羅斯亦稱美國退出會嚴重打擊協定。美國數以百計地方政府、企業和組織等，表明會繼續履行協定中的減排承諾。

中法擬簽文件確認《協定》不可逆

一名隨同馬克龍出訪上海的不具名法國總統辦公室官員說，法國對美國退出感遺憾，但這只會讓法中兩國在氣候及生物多樣性方面的伙伴關係更顯必要。他還說，馬克龍和習近平明天要簽署的文件中，有一段會提到《巴黎協定》的不可逆性。

中國外交部發言人耿爽昨稱中國對於美國退出協定表示遺憾。他稱中國是最大的發展中國家，支持《巴黎協定》和積極承擔符合自身發展階段和國情的國際責任，中方願和國際社會一起積極推動《巴黎協定》全面有效落實。

（法新社/中央社/BBC）