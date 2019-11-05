美吹波仔機可靠度成疑

報道指出，美國每年平均有100萬人因醉駕被捕，大都是在路上被隨機「吹波仔」截查。

酒精水平高估最多四成

《紐時》檢視過數以萬計法庭紀錄、公司報告、機密電郵和合約，並訪問了超過100名律師、科學家和警員等，發現這些「吹波仔」檢測儀準確度十分參差，很視乎警方如何保養和有沒有定期校正，部分儀器會將酒精水平高估達四成。另外，技術專家發現「吹波仔」儀器軟件設計有問題，亦有個別州份選了連自己的專家也不信任的儀器，亦沒啟動確保測試準確度的保障措施。

報道稱，賓夕法尼亞州一名縣級法官早前質疑該州的呼氣測試是否可靠後，地方警方停止再做測試。佛州一批法官亦形容該州的呼氣測試儀有「嚴重而持續的不正常」情况。麻省和新澤西州過去12個月就有3萬宗醉駕個案，也被法庭裁定無效，原因是人為失誤和政府監管鬆懈。就連生產商也質疑警方的做法。生產呼氣測試機的國家專利分析系統公司（National Patenet Analytical Systems）老闆富斯科（John Fusco）就直言，這些測試的用途不是讓警方那樣用作檢舉。

（紐約時報）