麥當勞總裁戀下屬被炒 伊斯特布魯克：是時候往前走

伊斯特布魯克向員工發電郵，承認與一名下屬發生戀情，犯了錯誤，「考慮到公司的價值觀，我同意董事局的決定，現在是時候我要往前走」。麥當勞政策禁止管理層與下屬拍拖，董事局上周五（1日）投票通過開除伊斯特布魯克，並已委任現任美國麥當勞總裁肯普辛斯基（Chris Kempczinski）接任。肯普辛斯基感謝伊斯特布魯克的貢獻，形容他是耐心並樂於助人的導師。伊斯特布魯克去年薪酬為1590萬美元（約1.24億港元）。

企業保利益 禁戀情非罕見

52歲的伊斯特布魯克在英國沃特福德（Watford）出生，1993年加入麥當勞在倫敦擔任經理，2006年接掌英國地區業務，之後成為北歐業務主管。他於2011年離開麥當勞，之後曾在Pizza Express、Wagamama擔任總裁。2013年回巢麥當勞，2015年接任總裁。他任內推動公司改革，使用更好食材及改變餐單，又增加數碼餐單展示屏和併購人工智能公司以改善駕駛者購餐服務等，表現備受好評，任內公司股價上升了超過一倍。伊斯特布魯克已經離婚，育有3名子女。

僱傭事務律師丁斯莫爾（Ruby Dinsmore）表示，企業禁止員工拍拖或要求相關人士披露情侶關係並不罕見，因為倘若戀情生變，可能危及公司利益。她說﹕「有些人會說（禁止辦公室戀情）這是侵犯私隱，可是商業機構亦有必須保護的利益。」她指出，尤其在反對性侵的#MeToo年代，企業對涉及上司與下屬的戀情更要公平和小心處理。

美國晶片商英特爾（Intel）行政總裁卡扎尼奇（Brian Krzanich）去年6月同樣因為與下屬相戀、違反公司規定而被迫辭職。

（BBC/衛報/CNBC）