不滿伊朗撐政府 伊拉克人圍領館4死

卡爾巴拉（Karbala）位於巴格達以南100公里，是伊斯蘭先知穆罕默德外孫、什葉派第三任伊瑪目侯賽因安葬之地，獲奉為什葉派聖城，每年吸引數百萬伊朗人朝聖。周日（3日）晚，伊拉克示威者包圍該城的伊朗領事館，向圍牆內扔石、射煙花和擲燃燒彈，又在大門閘口焚燒車胎。有人在領事館外圍的水泥建築物上掛伊拉克國旗，噴漆或呼叫「伊朗滾」等口號。

有示威青年批評保安部隊發射的角度「旨在殺人」，又責難他們維護伊朗領事館、「殺害同胞」。另一示威者指摘伊朗人與依附伊朗的政黨傷害他們，矢言不讓伊朗人、親伊朗「走狗」逗留該古城。

現時伊拉克與伊朗政經關係密切。10月爆發大型反政府示威以來，許多示威者指控伊朗是伊拉克政府貪污、失效制度的幫兇。伊拉克什葉派最高領袖西斯塔尼（Ayatollah Ali al-Sistani）上周五不點名敦促伊朗、美國等外國勢力勿再干預伊拉克內政和人民示威。

（法新社/路透社）