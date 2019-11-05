戈爾巴喬夫：歐美俄對抗 世界陷險境

現年88歲的戈爾巴喬夫1985年當上蘇聯最高領袖，對內推動改革，對外消弭跟歐美國家的敵對緊張，是促成冷戰結束的關鍵人物。他被記者羅森博格（Steve Rosenberg）問到對當下俄羅斯與歐美的緊張關係看法時說：「只要大殺傷力武器尚存，主要是核武，俄羅斯跟歐美彼此對抗的危險是巨大的。」他主張全球都該為了「拯救我們自己和地球」，銷毁核武及大殺傷力武器。他1987年與時任美國總統列根（Ronald Reagan）簽署了《中程導彈條約》，被譽為解核里程碑。惟美俄今年卻相繼退出協定，他今年8月已警告這將損害國際安全。

30年前，蘇聯沒有干預柏林圍牆倒下，東西德得以統一。他回憶說：「不能流血。我們不能容許那回事，這等事對德國，對我們，對歐洲乃至世界，都是如此重大。所以，我們宣布我們不會干預。」

（BBC/RT/莫斯科時報）