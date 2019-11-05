摩通亞洲分部主管：星洲泊資暫較吸引

未能總結香港資金遷移

根據高盛10月估計，4月至8月可能有多達40億美元（約312億港元）香港資金轉移往新加坡。莫迪認為投資者在此刻確實要思考哪個才是停泊資金的國際樞紐。

金英證券駐新加坡經濟專家Ju Ye Lee表示，雖然與香港1.7萬億美元（約13.3萬億港元）的存款總額相比，轉移到新加坡的大約40億美元可說是小數目，但倘香港局勢惡化，這種趨勢可能會持續下去。新加坡國立大學副教授辛格（Bilveer Singh）表示，每當亞太區出現政治動盪，資金就會流入新加坡。從政治上來說，這對新加坡政府亦有好處，因為會令政府被視為創造世界政治穩定的「好人」角色。

除了資金轉移，彭博社上月24日報道，新加坡的酒店入住率升至歷史高點，可能是香港動盪嚇跑旅客從而令新加坡受益的最明顯迹象之一。此外，新加坡的豪宅銷售、黃金儲備亦有增加。

（CNBC/彭博社）