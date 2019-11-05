專家：貶港自由主義失敗利管控

挑動不安全感 強調政治穩定

奧特曼稱，新加坡人慣於社會穩定，認為絕不應該使用暴力，因此香港的示威畫面對新加坡人而言相當震撼。他指出，以華裔佔多數的新加坡人不少有親中傾向甚至是民族主義者，他們相信香港應盡快接受作為中國一部分的事實，並不理解已享有較多自由的香港人為何仍對現况不滿，甚至質疑示威浪潮是香港的教育制度等出錯的結果。在此背景下，雖然新加坡人普遍對政府的專制感不滿，但「除非新加坡被馬來西亞接管」，否則當地不可能複製香港的民主運動。

奧特曼說，由人民行動黨（PAP）執掌的新加坡政府自建國以來一向藉由喚起國民的不安全感作為全面掌控國家發展的基礎，並灌輸國民「任何不穩對國家存亡都是關鍵威脅」的想法，在選舉中亦會強調只有PAP才能保障新加坡續存。他形容向國民灌輸恐懼為PAP的「正常操作」，視之為避免反對聲音、維持管治的有效良方，如今新加坡政府試圖描繪香港示威中的暴力與動盪「是自由主義的失敗」，「他們正利用香港的動盪作為進一步自由化的警告」。

新加坡的管治階層目前正處於權力交接的關鍵時期。奧特曼稱，新加坡反對派追求的政治目標雖與香港示威者相似，但他們須與暴力劃清界線，以免拖累選情。

明報記者 羅睿琪