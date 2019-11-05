FT：新加坡備方案 防港示威開花

新加坡現任總理李顯龍2017年訪美期間透露可能在2022年、年屆70歲後不再擔任總理，並陸續為換班鋪路。外界推測現任副總理兼財長王瑞杰將成總理繼任人，大選最遲會在2021年舉行。《金融時報》形容，新加坡正處於微妙的權力交接期，現階段對異見更敏感，而香港過去5個月來的反修例風波尤令新加坡的管治階層緊張。李顯龍上月出席活動時警告，如果新加坡不小心，「可能面對類似香港的焦慮與社會分裂局面」，甚至下場更糟糕，因為新加坡「更細小脆弱」。

內政部：已準備好處理非法集結

有不願透露身分的新加坡高級官員向《金融時報》稱，當局正制訂緊急應變計劃，以防一旦香港由反修例引發的民主運動啟發新加坡人會觸發不穩。官員說：「新加坡政府懼怕（terrified）類似的情况會在新加坡發生，正致力研究有何選項去減低風險。」新加坡內政部被問及是否正為任何仿效香港的示威作準備時，稱「警方已準備好計劃去處理非法集結」。

新加坡政界對香港示威運動蔓延當地的戒懼，亦可見於9月耶魯—新加坡國立大學學院課程取消風波。當地一名經常批評執政人民行動黨（PAP）的劇作家薩阿特（Alfian Sa'at）早前於該校開辦名為「異見與抗爭在新加坡」的課程，播放以香港眾志秘書長黃之鋒為主角的紀錄片，並討論公民抗命等議題。

雖然薩阿特強調課程並非旨在訓練學生示威，但仍招批評。教育部長王乙康在國會表明支持取消課程，認為學術自由不應誤用來推動政治目標，「想像一下如果香港的示威與騷亂發生在新加坡，我們的國際聲譽將蕩然無存」。PAP前國會議員吳俊剛亦撰文批評新加坡不需要香港的「顏色革命」，斥那是外國操控的結果。耶魯大學其後承認該課程並未達到學術期望，亦因要求學生帶同示威標語前往新加坡唯一合法示威場所芳林公園「演說者之角」，恐令國際學生面臨被捕風險，認為取消課程做法合理。

學者斥「散播恐慌」 致投票趨保守

新加坡出生、香港浸會大學傳理學院教授兼副院長Cherian George向《金融時報》稱，PAP聲稱新加坡會爆發「香港式示威」的說法無端挑起不安，等同「散播恐慌」，令熱愛法治與秩序的新加坡人在即將到來的選舉投票意向趨保守。

（金融時報）