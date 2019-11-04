防加州萬聖夜5死槍案重演 Airbnb禁出租「派對屋」

美國傳媒報道，一名女士在Airbnb上租用了該幢擁有4間臥室的公寓，聲稱因為有家庭成員患有哮喘，需要避開近日山火引起的濃煙，會有十多名家人一起入住。屋主邁克爾·王（Michael Wang）稱，女租客曾表示打算辦12人規模的家庭聚會。

不過，租客卻在網上號召於10月31日到公寓參加萬聖夜派對，吸引100多人出席。惟當晚10時50左右公寓內響起連串槍聲，3人當場死亡，另有兩人送院後不治，死者全為30歲以下。警方稱在現場發現兩把槍，截至上周日仍未有人被捕。有目擊者稱，槍手是一名非洲裔男子。

擬設「應變小組」遏違規租客

Airbnb稱，事發公寓的房東並無批准其公寓用於舉辦派對。公司行政總裁切斯基上周六在Twitter宣布，即日起禁止出租房屋供舉辦派對的業務，他說：「我們正加倍努力打擊未經授權的派對，杜絕房主和房客的不文明行為，包括導致我們在奧林達看到的可怕事件。」切斯基表示，公司將擴大對高風險訂單的手動審查，亦將建立專門的「派對屋快速應變小組」，對違規租客即時採取行動，包括將之驅離。公司發言人補充，小組還將篩查涉及滋擾等不良紀錄的出租屋。

Airbnb成立於2008年，計劃明年上市。它在全球有約700萬個房源。截至昨日，部分房源仍標榜可作為「派對屋」。

（綜合報道）