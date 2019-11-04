「烏克蘭門」揭密者願答共和黨人提問

美國司法部前日則公布500頁與特別檢察官米勒「通俄門」調查有關的訪談概要及電郵，涉及人物包括馬納福特及其副手蓋茨、特朗普前私人律師科恩和前白宮首席顧問班農。文件是由美國有線新聞網絡（CNN）及新聞網站BuzzFeed引用《資訊自由法》向司法部索取，顯示早在2016年總統大選競選期間，特朗普已希望盡快將民主黨陣營被黑客入侵而外泄到維基解密的電郵公之於世。

通俄門調查證特朗普陣營圖謀

特朗普的競選經理馬納福特更致力將黑客源頭指向烏克蘭，以撇清俄羅斯干預大選的說法，他不斷推動黑客為烏克蘭幕後指使以插贓嫁禍予俄羅斯的陰謀論。美國情報機構後來確認是俄國黑客竊取電郵。上述陰謀論如今成特朗普「烏克蘭門」彈劾調查焦點之一。特朗普涉不當向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查其總統大選對手拜登，以及民主黨電郵失竊案涉及的伺服器是否在烏克蘭。

另外，白宮署理幕僚長的首席顧問布萊爾（Robert Blair）原定今日往眾議院委員會就總統彈劾調查作供，惟《金融時報》引述其代表律師稱，白宮稱有關委員會拒白宮派律師列席，要求布萊爾不要出席，他現階段會跟從。布萊爾是其一於7月25日親身聽到特朗普與澤連斯基通話的官員。

（路透社/金融時報/CNN）