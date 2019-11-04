「土國盟友」 敘叛軍涉辱庫族屍犯戰爭罪

踩浴血女屍 稱將戰俘斬首

BBC引述一段10月21日攝自敘利亞北部的手機短片，顯示數名鬍鬚大漢在一批庫族民兵遺體前高呼「真主偉大」；稍遠位置另一群男人踩着一具浴血女屍，有人叫她「妓女」。死者是最近跟土軍作戰時陣亡的全女班庫族民兵「婦女保護部隊」（YPJ）成員雷納斯。另一短片顯示一群叛軍包圍滿面懼色的YPJ成員科巴尼，叫她做「豬」或大喝「把她斬首！」還有片段可見武裝人員高呼「我們來斬掉你們這些異教徒、背道者的首級！」

涉事人員隸屬由土耳其訓練、提供裝備及金錢，並受命於土耳其軍隊的叛軍組織「敘利亞國民軍」（SNA）。

YPJ等庫族民兵主導的「敘利亞民主力量」（SDF）配合美軍作戰，是擊潰「伊斯蘭國」ISIS的主力，其間未見土耳其有多少出力。但美國總統特朗普宣布美軍撤離敘利亞北部後，土國軍隊10月9日即聯同SNA攻擊SDF，數日後社交網絡開始流傳大量由SNA拍攝的侮辱庫族民兵片段，引起外界關注。

有美國官員稱，片段中部分行徑「很可能構成戰爭罪行」，要求土方解釋。土國總統發言人稱將作調查，但許多庫爾德人對安卡拉或土軍無信心。

（BBC）