聯合國秘書長籲亞洲人戒「煤癮」

依賴燃煤發電 加劇暖化

古特雷斯在曼谷出席活動時說：「我們需要克服對煤的依賴，因為它仍是攸關氣候變化的重要威脅。」他說亞洲國家須站在對抗全球暖化的最前線，引入碳定價（carbon price），興建取代燃煤的發電廠，改革能源政策，停止提供化石燃料補貼等。他指減用煤炭將有助遏止全球氣溫上升。

科學期刊《自然通訊》上周二刊登的美國研究機構「氣候中心」研究預測，海平面上升、愈來愈具破壞力的風暴將嚴重打擊亞洲國家。泰國曼谷、越南胡志明市、印度孟買等亞洲沿岸大城市正面臨與全球變暖相關的極端洪災風險。

與此同時，印度、巴基斯坦和孟加拉等很多亞洲國家依然主要用煤發電。世界兩大出口煤炭的國家——印尼與澳洲，其主要傾銷對象就是亞洲，包括日本、中國和韓國。中日韓的煤炭需求正在減少——中國在推行以液化天然氣代替煤的紓緩嚴重空氣污染政策，惟煤仍屬主要能源。

區內人口增加和經濟發展起飛刺激亞洲對能源的需求，煤相對便宜，遂成主要發電來源。例如越南約有1/3能源來自燃煤發電，跟印尼和馬來西亞都有即將投產、產電量近100吉瓦的燃煤發電站。

國際能源機構（IEA）上周三發表《東南亞能源展望》，指廉價煤炭在區內將續發揮作用：預計到2040年，東南亞對煤炭的需求將增加一倍到每年近4億噸，比兩年前預測還要高2.5％。屆時再生能源的份額僅由目前的24％增至30％。

國際能源機構：2040年東南亞需求增一倍

IEA能源市場與安全保障主任貞森恵祐承認，很難要亞洲國家馬上摒棄可負擔的煤，但指如果政府採納更多再生能源政策則有望改變，例如今年批出的太陽能和風能項目「有史以來首次超過煤，屬這地區的轉折點」。他希望看到的一些積極迹象並非短暫。

（法新社/路透社/彭博社）