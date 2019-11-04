德累斯頓極右重鎮 反伊斯蘭運動發源

自從Pegida在2014年10月於德累斯頓開始發起反伊斯蘭化遊行，這城市隨即成為外界關注德國極右狀况的焦點。到2015年湧歐難民潮爆發，德國總理默克爾無奈開放邊境容許大批中東及非洲政治庇護申請者入境，激起更多民怨，受Pegida啟發的遊行一度在多個城市出現。與此同時，改打反移民牌的AfD則在德國各級選舉表現愈來愈好，甚至在2017年大選躋身第三大黨。

文化隔閡 東德極右選民佔重要分量

不少分析認為，正是兩德統一快30年後，東西德的經濟依舊有巨大落差，文化亦存在隔閡，導致德累斯頓等東德地區即使接受難民人數明顯比西德地區少，但反移民反伊斯蘭的聲音更強大。

然而，這些地區並非最近這幾年才右轉，伯爾基金會學者舍恩菲爾德（Stefan Schönfelder）提醒，被視為新納粹政黨的「國家民主黨」（NPD）早在2004年首度在地方議會贏得議席，突破點正正是薩克森州，「我們（在薩克森州）永遠有重要分量的極右選民——大約是10%至15%，隨着Pegida的冒起和圍繞政治庇護申請者的討論，比例更水漲船高」。

（德國之聲/PoliticalCritique）