德累斯頓宣布「納粹緊急狀態」 促捍衛民主反極右暴力 無法律約束力

左派自由派政黨支持

德累斯頓市議會上周三以39票贊成對29票反對，通過這項「納粹緊急狀態」（Nazinotstand）決議案。該決議案形容，「涉及暴力的反民主、反多元主義、歧視性和極右立場」在德累斯頓冒起，這城市為此感到憂心，呼籲「加強民主文化」，優先「保護少數族群、人權和極右暴力受害者」。決議案又強調對抗「反猶主義、種族主義和伊斯蘭恐懼症」之重要，但它本身並無法律約束力。

決議案得到當地左派和自由派政黨支持，但反對者不止是極右「另類選擇黨」（AfD），還有中右派的基民盟（即總理默克爾領導的政黨）質疑不應只針對右翼極端主義。

提出決議案的政黨「黨」（Die PARTEI）市議員阿肯巴克（Max Aschenbach）稱，他相信有必要採取行動，因為政客做得不足，未有「清晰表明立場」反對極右思想，決議案正是試圖改變這狀况的要求，同時希望知道市議會內自己是跟什麼類型的人並列。他指決議案獲通過，證明市議會承諾促進「保護少數族群及堅定反對納粹的自由、自由主義和民主社會」。

基民盟質疑極端主義暴力無分立場

拒撐決議案的基民盟，則有德累斯頓市議會黨團主席東豪澤（Jan Donhauser）解釋稱，該黨質疑決議案本質上是「蓄意挑釁」。他形容緊急狀態意味着公共秩序的崩潰和嚴重威脅，不應隨便動用，而且只針對「右翼極端主義」並非社會需要的公義，「我們是自由主義民主基本秩序的守衛者，無論極端主義者來自哪一方，也不可使用暴力」。他又強調「絕大部分」德累斯頓人「既非右翼極端主義者，也不是反民主人士」。

長年研究極右的德國政治學者阿茲海默（Kai Arzheimer）稱，決議案主要只有象徵性效果，但也可能意味着有更多撥款未來會用於打擊極端主義的項目。他說：「我不認為會有其他德國城市宣布『納粹緊急狀態』，但反右翼極端主義的決議案不是那麼不常見。」

（法新社/BBC）