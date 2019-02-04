沃倫提160萬億醫保改革

稱從商界富人徵稅

沃倫聲言，她將會把針對身家達10億美元富豪（即所謂「最富有的1%」）的富人稅稅率由原先倡議的3%增加到6%，同時提高企業稅、開徵股票交易稅、通過移民改革增加收入（例如將無證移民轉變成合法納稅人）和打擊逃稅行徑。這位麻省聯邦參議員稱，新方案會將必要醫保的供款基本上全數轉移到聯邦政府負擔。

另外，選情欠佳的前得州眾議員奧羅克（Beto O'Rourke）則宣布退出民主黨總統提名戰。奧羅克去年在中期選舉出戰得州參議員表現出色，幾乎將共和黨大老克魯茲拉下馬，有民主黨高層希望奧羅克再戰克魯茲，但據報他打算明年大選時不角逐任何職位。總統特朗普其後諷刺他「像條狗般退選」，令人聯想他形容極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）領袖巴格達迪「像條狗般死去」之語。

（紐約時報/BBC）