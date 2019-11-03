Instagram被用來買賣女傭

報道指出，無論是Google Play還是蘋果App Store，都有提供買賣家傭的買賣應用程式，使在這種不受監管黑市買賣的女傭易受虐待、剝削等待遇。部分科威特人上載婦女照片，並附加諸如「女傭轉讓」、「出售女傭」等主題標籤做宣傳，讓雙方直接透過私人通訊進行交易。例如其一受歡迎的商品買賣應用程式「4Sale」，讓用戶可以根據種族篩選傭工，如稱「印度人最髒」，不同類別提供不同的價格等級。

臥底記者在九成家庭都有傭工的科威特，藉着「4Sale」與57個涉嫌非法買賣傭工的用家接洽，獲當中十多個用家回應。賣方自稱傭工主人，表示願意轉讓其家傭，包括一名年僅16歲的幾內亞女孩（科威特法定家傭年齡是21歲）。他們還叫臥底記者們毋須理會傭工的人權，教記者們扣起傭工的護照、手機，不讓傭工休假或單獨外出，又謂可以用2000美元買入，再以3300美元轉讓。

聯合國斥等同交易奴隸

科威特視上述做法違法，勒令有關方面删除買賣家傭廣告及傳召最少7個相關帳號持有人調查。聯合國當代奴隸制問題特別報告員博拉（Umilila Bhoola）指摘買賣活動等同推廣網上奴隸市場，主張託管相關應用程式的Google、蘋果和Facebook等公司「必須承擔責任」。

（英國廣播公司）