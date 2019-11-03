國際特赦：伊拉克軍用催淚彈殺人 重正常10倍 射入示威者頭骨

數以十萬計伊拉克人上周五在祈禱禮拜後，揮着國旗塞滿巴格達街道並聚集解放廣場，指摘精英階級貪污和為外國勢力服務。及後，安全部隊施放催淚彈和橡膠子彈驅趕示威者，導致至少350人受傷。伊拉克人權委員會稱，一名女子頭部被催淚彈打射中身亡。上周四晚亦有5人死於類似創傷。10月示威以來，已有最少255名示威者身亡。

國際特赦10月31日發表聲明說：「伊拉克政府須確保巴格達的防暴警察及其他保安部隊，即時停止使用兩款前所未見、用來致死而非驅散示威者的催淚彈。」它根據醫療人員、獨立法醫病理學家之說，輔以審查醫療紀錄和目擊者說法等，發現10月25日至29日，巴格達解放廣場一帶起碼有5名示威者死於軍用級催淚彈，死者的傷口「冒煙」、肌肉燒焦，彈殼甚至篏入頭骨內。

手榴彈改裝而成 原為作戰用

軍事專家研判，伊拉克部安部隊使用的是保加利亞40毫米LV CS和塞爾維亞40毫米M99兩種軍用手榴彈改裝而成的催淚彈。軍警現時一般使用的37毫米口徑催淚彈，重約25克至50克，而這兩款卻重達220克至250克，本為作戰之用，直接射向人體會導致傷亡。

法醫指「直射受害者」

一名法醫病理學家向國際特赦說，他們「從未見過這原因（催淚彈）造成的這麼嚴重創傷」。專家還指出，「傷勢的嚴重程度和射入角度」強烈表明那些催淚彈是「直射向受害者」，並非從地面彈起所致。有目擊者說，一名男子被催淚彈擊中後即時倒地，頭頂冒煙，後證實催淚彈打入了他的頭部。另有示威者說，很多示威者屍體內都有這些彈殼。

在巴格達解放廣場附近醫院工作的醫療人士透露，從10月25日起每日接收「6、7名頭部受傷」傷者，至今有5人是「金屬拋射物或催淚彈彈殼嵌入他們的頭骨」，以往從未見過這種創傷。

（路透社/美國廣播公司/國際特赦）