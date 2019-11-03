脫歐黨威脅鎅票 約翰遜拒結盟

約翰遜接受BBC訪問時說：「我要非常、非常清楚表明，投票給這保守黨政府以外的其他政黨……基本上等同於捧（工黨黨魁）郝爾彬上台。問題是他（郝爾彬）的脫歐計劃基本上是更為猶豫不決和延誤。」他形容工黨政府只會導致要跟布魯塞爾重新談判，然後舉行二次公投，「為何要再經歷那夢魘？」他表明國會充斥留歐派議員，故一有機會就阻攔脫歐，所以自己需要新的授權。

法拉奇獲特朗普加持

特朗普上周四接受法拉奇的電台節目訪問，批評約翰遜版本的脫歐協議，聲言這樣無法跟脫歐後的英國達成自貿協議，指約翰遜應跟法拉奇聯手，成為「無可阻擋的力量」。法拉奇則向約翰遜下通牒，要他兩周內同意跟自己的脫歐黨組成「脫歐同盟」在大選中合作，否則會派500人出選所有議席，隨時「鎅走」保守黨不少脫歐派選民的選票。

約翰遜回應指特朗普看法有錯，強調自己的「恰當脫歐」協議令雙方可達成「充滿活力的自貿協議」，又重申英國跟美國以至許多其他國家保持極佳關係。

（BBC/衛報）