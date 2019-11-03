首里城最少三成文物被燒毁

正殿北側先起火 原因成謎

首理城的縣政府委託管理單位「沖繩美麗島基金會」理事長花城良廣，上周五（1日）在火災後首度舉行記者會致歉。談到火災可能原因，花城良廣指火災前未有人在正殿及周邊區域用火，正殿內當時用電的機器只有閉路電視和感應器，失火原因仍然是謎。

雪中花鳥圖康熙匾額化灰

《沖繩時報》報道，由「沖繩美麗島基金會」收藏的琉球王國時代繪畫、漆器等文物共有1510件，其中421件燒毀，包括「雪中花鳥圖」等407件，及常設展示的清代皇帝康熙墨寶複製品匾額「中山世土」等14件。存放在南殿庫房內共有724件文物，另一處庫房有351件。其中縣政府指定的有形文化資產「白澤之圖」等文物，存放在燒毁嚴重的南殿庫房，該庫房位於防火門內側，門鎖已變形，但因現場溫度未降到可供人進入的安全溫度，暫無法入內確認。上述恐被燒毁的文物中，包括1945年二次大戰末期沖繩戰役中倖存保留的文物，部分距今有約300年歷史。

火災剛發生時，保安人員本想用正殿旁的3座消防水槍救火，但因火場溫度太高而無法靠近；位於正殿屋簷下的防火水幕雖有啟動，但僅在建築物外側灑水，無法壓制殿內火頭。花城良廣表示，這次火警發生後沒有第一時間滅火，日後將檢討消防體制。

另外，《沖繩時報》報道，一段看似近距離在「御庭」（奉神門到正殿間的廣場）拍攝的15秒大火燃燒影像在網上瘋傳，引發日本網民議論。片段除拍攝到正殿、南殿及北殿遭祝融肆虐的畫面，也有一個拿着像是擴音器物件的人影入鏡。報道指能站在距火場如此近的人僅有消防員及首里城管理單位等少數相關人士，但那霸市消防局負責人稱，影片中正殿屋頂尚沒掉落，推測影片應在凌晨2時半到3時拍攝，當時消防員正忙於滅火，「不是拍攝影像或相片的時機」。保安人員也稱當時沒有拍片。

（中央社/共同社）