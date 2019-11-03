中美加研究：水力壓裂致震動

化學液注地底 令斷層滑移

《科學進展》（Science Advances）今年8月刊登的一份報告中指出，加拿大達爾豪斯大學及卡加利大學的團隊研究2016年阿爾伯達省（Alberta）一次由水力壓裂引起的4.1級地震，發現當高壓泵將混合水、砂及化學物質的液體注入地底時，會導致斷層緩慢地滑移，然後逐漸在斷層的另一節施加壓力，最終壓力足以令該節突然滑移並產生地震。在這種情况下，地震會在距離水力壓裂工程進行之處較遠的位置發生。英國紐卡素大學學者戴維斯（Richard Davies）則指出，英國的斷層縱橫交錯，加上目前業界使用的成像技術解像度僅足以偵測出小量斷層，故此難以完全避開斷層位置。

美國得州大學奧斯汀分校上月中亦有研究指出，蘊藏豐富石油和天然氣的二疊紀盆地（Permian Basin）發生的地震與水力壓裂有關。過往有研究指當地地震是由鹽水處理井造成，即是將污水存入地底的處理方式。研究人員以統計方法將地震與石油和天然氣開採的地點聯繫起來，發現部分地震與水力壓裂有關的可能性較鹽水處理井更高。

震源淺餘震少 與誘發型地震脗合

今年4月發表在美國地震學會期刊《地震研究快報》的報告亦稱，有多方面的「證據鏈條」表明，去年12月和今年1月分別在四川興文縣和珙縣發生的5.7級和5.3級地震，「可能」是由附近的水力壓裂工程誘發。這份報告引用日本地質調查所雷興林博士和他的合作者稱，他們確定了地震的震源位置，發現它們相對較淺，符合外力誘發地震的可能發生深度，兩次地震也在時間和空間上與附近的壓裂活動緊密相關，而兩次地震後餘震甚少，都與誘發型地震的情况脗合。

（綜合報道）