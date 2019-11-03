涉引發地震 英轉軚變相禁開採頁岩氣 被視為環保勝利 分析：約翰遜為大選爭支持

8月觸發黎克特制2.9級地震

水力壓裂的原理是將水、沙及化學物質混合而成的液體，經由地面高壓泵注入地底，從而壓裂頁岩層並釋放當中的天然氣或原油。英國開採頁岩氣的工程仍處於探索階段，但已在多地發現頁岩氣田，尤以英格蘭北部和南部居多。現時全國只有能源公司Cuadrilla獲得許可，在蘭開夏郡（Lancashire）一個頁岩氣田進行水力壓裂工程，但今年8月卻觸發黎克特制2.9級地震，引起各界關注其安全問題。

立即生效 直至新證據證安全

石油及天然氣監管部門（OGA）就事件進行調查，日前發表報告，警告無法預測這類工程何時會引發地震，也無法計算地震強度。商務及能源大臣利雅華（Andrea Leadsom）表示，OGA的報告清晰顯示不能排除水力壓裂工程或對鄰近居民造成「不可接受」後果的可能性，故此決定暫停在英格蘭採用該技術，指示立即生效，直至有令人信服的新證據證明安全。綠色和平及地球之友等環保組織對此一致歡迎，形容是氣候及社區的勝利，但地球之友稱，國會應立法永久禁制水力壓裂工程。

滿足英能源需求 創數千職位

這項技術令能源公司得以開採難以觸及的天然氣和原油，業界認為有助滿足英國的能源需求，並創造數以千計的工作機會。英國地質調查局2013年曾估計，英格蘭北部的頁岩層可應付50年的天然氣需求。惟Cuadrilla在2011年進行水力壓裂工程時，曾觸發強度介乎1.5至2.2級的地震，促使政府首次叫停工程並收緊監管，規定若發生超過0.5級的地震，即須暫停工程18小時。

環保組織亦憂慮從其他地方輸送大量水到工地現場，會對環境構成重大代價，而且開採過程中或會泄漏有機會致癌的化學物質，污染地下水，他們曾聯同社區組織及居民等發起示威及法律挑戰。根據國家審計部（NAO）調查，英國反對開採頁岩氣的民眾已由2013年的21%上升至40%。

該部門上月報告亦指，業界自2011年起只開發了3個頁岩氣田，遠遜於政府定下明年中前開發20個頁岩氣田的目標進度，但迄今已在這方面投資至少3270萬鎊（約3.3億港元）公帑。

英國下月12日舉行大選，水力壓裂是競選議題之一。首相約翰遜2012年曾於《每日電訊報》撰文力撐水力壓裂，稱在英國發現頁岩氣是「對人類極為美好的消息」。有消息透露保守黨內部及選民對有關政策日漸不滿，故政府今次期望透過打「環保牌」爭取支持。工黨、蘇格蘭民族黨、自由民主黨及綠黨則支持永久禁止水力壓裂，工黨黨魁郝爾彬重申這立場，諷刺約翰遜政府的暫停令只是「選舉花招」。

（衛報/BBC/法新社）