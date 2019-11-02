研究：工人主導示威爭民主 成效最大

檢視百年150國反政府示威

挪威奧斯陸國際和平研究所（PRIO）高級研究員達赫呂姆（Sirianne Dahlum）連同奧斯陸大學政治科學教授克努森（Carl Henrik Knutsen）及副教授威格（Tore Wig），研究全球約150個國家1900至2006年間的大型反政府示威運動，分析主導運動的示威者身分對推動民主的影響，並於今年8月底發表報告。

報告顯示，示威運動是否可能推動國家民主化取決於示威者的社會背景，其中由農民為主導的示威鮮少帶來民主改革，專家推測可能與農民缺乏改變政權的能力，或是沒有實施民主的動機有關。城市的中產階層為主導的示威運動更可能帶來民主化進程，尤其當工人階級亦在示威行列中的時候。這可能是中產與工人階層對民主有較強烈的傾向，來自城市者尤甚，他們亦較有能力帶來民主化改變。

料因能與左翼國際勞工網絡協作

報告亦指出，由工人階級主導的示威運動帶來民主的成效超越其他示威運動，即使在未有發動大型示威的情况下亦然，可能與工人階級能與工會、國際間的勞工網絡以及左翼的社會民主政黨互相協作，挑戰獨裁政權有關。雖然有證據顯示城市中產階層的示威運動與民主化有關，例如2011年阿拉伯之春期間發生的埃及反政府示威，便主要由來自城市的專業人士等中產階層推動，但相較之下不及工人階級在民主運動的舉足輕重。

專家認為，今次研究結果與此前研究顯示歐洲與拉美國家的勞工運動對於推動普選及多黨選舉具重要歷史角色的結論脗合，亦反駁不少將民粹冒起矛頭指向工人階級的觀點。

（華盛頓郵報）