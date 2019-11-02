多國示威不斷 執政者求助軍方鎮壓 學者警告拉美出現「新軍閥」

厄瓜多爾近日因示威而宣布進入緊急狀態時，一些軍事領袖站在總統莫雷諾背後，凝神貫注地聽着他宣布授權軍方維持治安。智利12名軍官也在類似背景下，簇擁着總統皮涅拉宣布延長國家緊急狀態。10月1日，秘魯一批軍方高層去到總統府，支持總統比斯卡拉解散反對派主導的國會。玻利維亞總統莫拉萊斯面對大選舞弊抗議，特地向軍官演說促請他們保衛國土及維持國家政治統一。當中不少國家都有出動軍隊試圖平息示威。

左右翼政權齊擁抱軍方

拉美國家在冷戰時期軍人當道，自1990年代國家逐步實行民主政制後逐步退出政治中心，但依然保留着巨大的影響力和權力。許多國家的軍隊享有除天主教會之外，高於所有機構的支持率。而新興文人政府勢力單薄，也傾向仰賴軍方支持，加強政府的合法認受性，尤其在政治不穩、騷亂爆發等危機湧現時，就更慣於拉攏軍隊做拍檔。像委內瑞拉、玻利維亞、尼加拉瓜，左翼總統將自己塑造出「文人與軍事革命先鋒的領袖」的形象，以抵消國內外壓力。哥倫比亞、危地馬拉和巴西的右翼總統，則把軍隊塑造成「美德和安全的堡壘」以應付高犯罪率。

學者：「予特權換治安」是危險遊戲

阿根廷政治學家迪蒙特（Rut Diamint）把文人政府領袖跟軍方領袖交易，形容為「新軍閥」。她指出，文人政府領袖把維持治安、基建項目，甚至社會服務託付軍隊，軍方換以維持自己的經費、自治權、「跟社會的指揮及特權關係」。美國海軍學院政治系學者波爾加-海契莫維奇（John Polga-Hecimovich）稱，在無戰事發生的情况下，拉美將領「需要（尋找）存在理由及合理化所需開支」。他說：「他們喜歡標榜為道德權威，聲稱他們捍衛憲法或旗幟（意指國家）」。

不過，政治學者佩雷斯-利尼安（Anibal Perez-Linan）指出，總統倘為抵抗示威者而以擁有軍隊為政治生存手段，是「非常危險的遊戲」：「如果總統全都需要這樣求存，那樣軍隊再政治化勢將無可避免。」

（紐約時報）