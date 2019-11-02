歐美研究：麻疹可致免疫「失憶」

研究同以荷蘭一個新教徒社區77名從未接種麻疹疫苗的4至17歲兒童為對象，分析他們在2013年該社區爆發麻疹時受感染前後的血液樣本。由美國哈佛大學醫學院及霍華德·休斯醫學研究所進行的研究發現，兒童感染麻疹後，負責記憶曾感染過的病原體、並快速反應避免再受感染的B細胞會受麻疹病毒破壞，導致「免疫失憶」，其體內的抗體種類平均減少20%，最多減少達73%。

抗體種類減 最高達73%

荷蘭阿姆斯特丹大學與英國韋爾科姆基金會桑格研究所進行的研究則顯示，麻疹病毒會「重設」免疫系統至如嬰兒般，只能產生有限種類的抗體，喪失對其他傳染病的抵抗能力。現有數據顯示，發達國家曾感染麻疹的兒童較可能在其後兩三年內死去，反映免疫系統可能需長時間才能復元。

全球每年約有逾700萬人感染麻疹，逾10萬人死亡。參與研究的基因學家埃利奇教授（Stephen Elledge）指出，研究找到強力證據，顯示麻疹會破壞免疫系統，對人的傷害較所想更嚴重。研究刊於《科學》及《科學免疫學》期刊。

（BBC/衛報）