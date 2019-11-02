路透社：伊朗介入阻邁赫迪落台

領導伊拉克最大黨「邁向改革聯盟」的民粹什葉派教士薩德爾（Muqtada al-Sadr），請得國會第二大政治勢力、以阿米里（Hadi al-Amiri）為首的什葉派民兵「巴德爾組織」相助，以攆走他們去年經協調共推的邁赫迪。不過路透社引述5名消息人士透露，伊朗革命衛隊精英部隊「聖城旅」（Quds Force）的指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）介入，召開周三（30日）巴格達秘密會議，要求阿米里及其民兵繼續支持邁赫迪。

蘇萊曼尼的聖城旅負責協調伊拉克、敘利亞和黎巴嫩的民兵組織。一名伊朗保安官員指蘇萊曼尼參與會議「提供建議」，說：「伊拉克的安全對我們是重要的……我們的聖城旅指揮官頻頻往訪伊拉克等區內國家，尤其在盟友求援之時。」

倘危機擴大 伊朗恐失影響力

「邁向改革聯盟」、「巴德爾組織」都是親伊朗的政治力量。他們隨去年5月總理阿巴迪敗選而上台，使伊拉克的政治格局由親美轉向伊朗。路透社指出，倘若目前示威激烈的伊拉克危機擴大，伊朗在伊拉克的影響力、對美國的中東制衡力都可能消減。

然而，周四不少示威者表示更想薩德爾、阿米里，以及巴德爾組織等落台，其一原因正是指他們「代表伊朗利益」。

（路透社/中東The National新聞網）