伊拉克總理擬請辭 民眾拒收貨促徹底改革

總統薩利赫說：「總理願意請辭，但要求各政治派系協定出可接納的替代人選，以免政治真空。」薩利赫表示，當局同意制訂新選舉法，確保各政治派別都能參與伊拉克政治，避免出現一家或幾家獨大的局面。當局還將對選舉委員會進行改組。待新選舉法推出、選舉委員會改組工作完成後，將批准提前大選。

總統承諾批准提前大選

擁有經濟學專業資歷的什葉派政客邁赫迪，擔任總理約僅1年，他曾承諾改組內閣等一籃子改革計劃，但無一兌現。示威爆發後，國會第一大黨「邁向改革聯盟」的精神領袖、什葉派教士領袖兼最具政治權力的薩德爾（Muqtada al-Sadr）便主張他下台，周二（29日）又號召各政黨對邁赫迪投不信任票。

雖然他已請辭，但示威群眾並不滿足，數以萬計來自各地，無分教派、政治理念的示威者周四匯師首都巴格達參與大示威，表明反對換湯不換藥，要政府落台之餘，亦要求宗教領袖不要過問政治。伊拉克另有7個省爆發示威，集中於南部什葉派根據地。27歲示威者海拉拉說：「現階段我們所要求的遠高於罷免總理。伊拉克人民希望徹底改革政治制度。我們16年來長陷深淵，我們要有一個使社會走出深淵的多元化民主制度。」

1/5人活貧窮線下

伊拉克自2003年推翻薩達姆政權以來，一直存在「以條件交換獲取政治利益」的侍從主義（Clientelism）、教派主義及貪污，以致國家雖為石油輸出國組織（OPEC）第二大的原油生產國，可是仍有五分一人口活在貧窮線下，4000萬人每天生活費少於6美元（約47港元），青年失學問題嚴重，失業率亦達25％，醫療、水電供應不足。政府是國家第一大僱主，但人民要找一份公職，卻得行賄或攀附人脈。

這一系列問題遂引發10月1日起的大規模示威，但當局採取鎮壓、宵禁、封鎖互聯網等強硬手段回應，使民怨擴大至想攆走當今掌權各派。伊拉克人權委員會稱，示威1個月以來，至少導致257名示威死亡及1萬人受傷。單是近一周，便有100人在街頭喪生，不少人被當局的武器級催淚彈直接擊中身亡。

（法新社/路透社/有線新聞網絡）