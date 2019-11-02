憂侵私隱 多倫多「智能城」規模大縮水 Google姊妹公司碰壁

Google母公司Alphabet旗下的都市創新科企Sidewalk Labs在2015年創辦，旨在就改善都市基建的問題提出高科技的解決方案。該公司原計劃在美國興建全新城市，以驗證如何在現實世界執行其方案，但2017年10月宣布投得多倫多湖東區（East Bayfront）一片地區重建項目的初步合約，隨即成為外界焦點。計劃包括將該區變成環保和智能集於一身的區域，住宅採用環保概念，着重使用保溫物料以減少暖氣使用，並用高效能窗戶增加透光度。為鼓勵民眾多步行和踏單車，下雨時行人路上的自動蓋會展開，下雪時行人路和單車徑會加熱融雪；區內設多個感應器實時監測路人活動，包括路向和步速，隨時可透過地面上的LED燈調整行人路和單車徑各自的闊度，以加強疏導。

負責監管重建項目的「多倫多湖濱開發公司」（Waterfront Toronto，下稱湖濱公司）董事局周四開會，向Sidewalk團隊發出「有條件的批准」，讓其推進興建智慧城市的計劃，意味項目將進入更正式的評估和進一步的公眾諮詢，但最終拍板要等到明年3月。Sidewalk發表聲明稱，對決定感到鼓舞，並對在關鍵議題上跟湖濱公司達成一致感到高興。

面積約1/4個維園

但對Sidewalk來說，這次決定有不少壞消息：首先獲批範圍只限12英畝（4.86萬平方米），面積相當維園（19萬平方米）的四分之一，而非Sidewalk要求的190英畝（76.89萬平方米）；其次是跟湖濱公司設立獨立信託機構以監督市內感應器所收集數據的要求，這次亦被拒絕。Sidewalk還被迫接受將設計和建造基建的工作交回湖濱公司主導，以及由湖濱公司主持公開投標，找發展商伙拍興建。

科技專家批設計不必要

項目從一開始即備受爭議。Sidewalk今年6月公布發展藍圖，提出比原先12公頃範圍大得多的構想，並要求在物業稅、發展費用和土地增值上分一杯羮。由科技專家組成的「數碼戰略顧問小組」9月向湖濱公司提交的評估報告，卻狠批Sidewalk的大計「頗為無效率和重複」，質疑科技創新的設計並非圍繞市民考慮，個別所謂創新更是「毫無關聯和不必要」。更大的爭議是數據私隱，令人關注會否出現「奧威爾式」的城市管理體系，淪為「監控資本主義」。

（BBC/TechCrunch）