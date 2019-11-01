世界動物衛生組織警告：非洲豬瘟恐殺全球1/4豬

席普（Mark Schipp）昨在澳洲悉尼受訪時，指全球豬肉產量急劇下降，除了會引致豬肉短缺及價格急升，亦警告多種由豬製成的副產品或會出現短缺，包括抗凝血藥物肝素（Heparin）等。

華研疫苗有進展 應用仍需時

現時全球科學家正致力研發針對非洲豬瘟的疫苗，但病毒結構複雜，工作極具挑戰。中國農業農村部5月指科研人員自主研發的非洲豬瘟疫苗取得階段性成果，下一步將加快推進測試與臨牀試驗。但OIE副總幹事斯通（Matthew Stone）同月指，疫苗由實驗室到推出市面需時，中國要再等好幾年才能控制病毒蔓延。

大型統計網站Statista指去年全球飼養近7.7億頭豬，中國佔其中約五成半。自去年爆發疫情以來，內地當局已銷毀120萬頭豬，不但影響全球供應，亦令國內對進口豬肉需求急升，其中美國對華豬肉出口倍增，歐洲豬肉價格亦升至6年新高。目前內地豬肉批發價升至約每公斤51元人民幣（約58港元），為6月初的2.4倍。有分析預料即使明年全球牛、雞肉產量現輕微增長，仍無法彌補豬肉產量跌幅，引致豬、牛及雞肉價格皆上漲。

明年豬牛雞肉價料續漲

目前全球有50個國家或地區出現非洲豬瘟，尤以東南亞情况最嚴峻，越南、柬埔寨、老撾及菲律賓等皆在列。OIE是總部設於巴黎的國際組織，去年有182個國家或地區會員。

（衛報/時代/金融時報）