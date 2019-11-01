Twitter禁政治廣告 總裁：無關言論自由

多爾西透過個人Twitter帳戶宣布禁令在全球有效，應用於所有選舉工程以及涉及政治議題的廣告。Twitter此前已就政治宣傳實施規則和限制。他解釋，政治信息在網上的自然散播「不應因金錢而被妥協」，尤其是數碼廣告科技的先進程度，包括「以機器學習為基礎的信息發放和精準目標（micro-targeting）完善技術」，以及「深度造假」（deepfakes，即虛假或人造的錄影令其看上去真實）技術，結合「假資訊污染網上資訊生態」的情况，為公共論述帶來嶄新挑戰。

多爾西指「這無關言論自由」的說法，被解讀為明顯回應fb創辦人兼行政總裁朱克伯格，後者近期以「支持發聲和言論自由」為理據捍衛網上廣告。多爾西稱，這是關乎付費取得接觸率，付款增加政治言論的接觸率會產生巨大後果，大到未必是現今民主體制足以應付，「退一步以解決問題是值得的」。多爾西還呼籲建立「前瞻性的政治廣告監管」，強調美國國會議員提出的透明度要求「有進展卻不足夠」。

專家：限用個人資訊賣廣告方治本

美國總統特朗普的競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）質疑，Twitter的決定是「左派另一試圖將特朗普及保守派滅聲之舉」。特朗普3年前的大選對手、民主黨前國務卿希拉里則稱，這是為美國以至全球民主所做的正確之事。有學者認為，與其禁止所有政治廣告，倒不如限制使用個人資訊作精準目標廣告，也有學者認為，言論的政治性難以界定。

（衛報）