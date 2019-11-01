沖繩人痛失精神支柱 復修專家唏噓

15世紀建成的首里城設計與裝飾處處體現中國與日本的文化影響，亦見證琉球王國歷史。王國曾是中國明清時代的藩屬國，17世紀遭日本薩摩藩入侵，至1879年為日本吞併而覆亡，而首里城亦曾在1453年、1660年及1709年三度遭遇祝融，惜重建後復於1945年3月二戰期間因美軍轟炸而第四次被毁。戰後首里城遺址曾被用作琉球大學校址，但在當地民眾多番爭取下終再次重建。

不少民眾目睹首里城在火中搖搖欲墜而悲痛，一名82歲的老翁更難過得掩面，稱自己見證首里城與沖繩在戰後如何從瓦礫堆中重生，今次火災不僅帶來經濟損失，亦令沖繩人失去精神支柱。在首里城擔任清潔工作的78歲婦人亦憂無法在有生之年重見首里城的昔日風華。參與首里城復修的沖繩縣立博物館暨美術館館長稱，30年前當局在缺乏資料與工匠的情况下，歷盡艱難來復建首里城，如今結合了各方智慧的成果頹然倒下，令人無法接受。

（NHK）