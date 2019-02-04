無灑水系統 琉球王國首里城燒成灰 逾500年歷史遺址 列世界文化遺產

首里城保安人員昨凌晨發現正殿入口有濃煙湧出後報警，那霸市消防局凌晨2時40分接報，即出動30輛消防車及約100名消防員救援，但火勢猛烈令消防員難以靠近，最終要到昨午1時半才完全撲滅。當局初步相信是正殿首先起火，火乘風勢迅速蔓延至幾乎整個建築群。正殿一般夜間禁止外人進入，但一年一度的「首里城祭」周日（10月27日）起舉行，原定本周末再有活動，事發前工作人員在正殿前設置器材至凌晨1時半。南殿據指亦有電子工程。

疑祭典設置場地工作肇禍

首里城是昔日琉球王國主城，有約500年歷史，正殿曾獲日本政府列為國寶，但二戰期間被美軍轟炸燒毁。當局1989年開始修復正殿，3年後完工並作為首里城公園開放，其他區域的修復工程直至今年1月才完成。

首里城昔日被毁後殘留建築物的構造部分（不包括復修部分），連同王陵等建築以「琉球王國的城堡以及相關遺產群」名義，2000年獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產。首里城管理單位「沖繩美麗島基金會」稱，焚毁建築存放琉球時期的繪畫、漆器和染織物等，相信亦難逃火劫。

那霸市政府指正殿內無自動灑水或滅火系統，只有屋簷下有防止火勢從外部蔓延的灑水設施，以及從外向內射水的裝置。日本消防法規定，戲院等人多密集的場所、醫院等難以疏散的地方以及11層以上建築，須按其面積設置相應數量的自動灑水器，但法例不適用於樓高3層的首里城正殿。日本放送協會（NHK）稱，4月巴黎聖母院大火後，文化廳即為獲指定為國寶和重要文化財產的建築作緊急消防設備檢查及制定「防火對策指南」，但未涵蓋首里城正殿等經復修建築。文化廳昨向地方政府發通知，將復修建築亦列入定期消防檢查名單。

木構建築無牆分隔極易燃

東京理科大學火災專家關澤愛稱，正殿內部幾無牆壁分隔，建築物之間的屋簷或走廊相連，令火勢容易蔓延。他又指這類大型木造建築，一旦外部起火並蔓延到室內便難以撲滅。

日本內閣官房長官菅義偉稱政府未來將全力投入重建工作。沖繩縣知事玉城丹尼明言必定會修復首里城，首要工作是開設接受捐款的戶口。

（NHK/讀賣新聞/每日新聞）