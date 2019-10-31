俄10潛艇入北大西洋 被指示威

挪威情報部門的資料顯示，自上周以來，基地位於俄羅斯西北部科拉半島（Kola Peninsula）的這些潛艇，被派到大西洋行動。挪威軍方發言人斯托達爾（Brynjar Stordal）說：「目前北大西洋的活動很多，挪威正和其他北約成員國正循空中和地表監視。」他說，以同時運作的軍備數目而言，這是冷戰後俄羅斯同類行動中最大規模。

顯示有能力威脅美國東岸

NRK廣播公司的報道引述消息稱，俄羅斯潛艇在離開母港時都是採取潛航模式，意圖盡量在不被發現下深入大西洋，目標是格陵蘭以西海域，行動計劃為時兩個月，目的懷疑是要顯示他們有能力威脅美國東岸，包括數量和軍備。

俄羅斯新聞通訊社上周六引述俄羅斯北方艦隊的聲明稱，兩艘俄羅斯核潛艇「下諾夫哥羅德」號（Nizhny Novgorod）和「普斯科夫」號（Pskov）正準備前往挪威海深潛，以測試儀器和武器。

報道稱，測試為時一周，船員會練習戰術步驟和不同深海操控技巧。挪威海水深數千米，相比之下，科拉半島對開的巴倫支海水深只有約200米。

（法新社）