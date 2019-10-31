美通過「奧斯曼種族滅絕亞美尼亞人」決議

「亞美尼亞種族大屠殺」是指土耳其前身的奧斯曼帝國政府於1915年至1917年間，驅逐和屠殺境內主要為基督徒及被指通俄賣國的亞美尼亞人，受害者相信達150萬。這說法獲全球約30個國家承認，但土耳其政府至今拒絕承認這是官方發起的有預謀屠殺行為。

土耳其批毫無意義

美國眾議院周二以405票贊成、11票反對，大比數通過「確認美國記錄亞美尼亞種族滅絕」的象徵式議案時，眾院響起歡呼聲與掌聲。數十年來，一直都有以如此直接的語言提出的類似議案，但直至今次才獲通過。議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，她感到榮幸可以和同僚們「莊嚴地悼念20世紀其中一個大暴行」。

她說，這個「令人震驚的罪行」是事實，卻時常遭否認，「今日，讓我們在眾院議員席上清楚表明，事實將永遠刻進國會紀錄中：針對亞美尼亞人犯下的野蠻行徑是一場種族滅絕」。

土耳其外交部形容是「毫無意義政治舉措」，唯一滿足對象是亞美尼亞說客及反土耳其團體。

（綜合報道）