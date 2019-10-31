民調：大選並非民眾歡迎選項

Ipsos民調、Opinium和YouGov的民調，各自問及是否支持提前大選，儘管支持比例高於反對，但支持比例皆只略高於四成，無一民調顯示過半，另仍有約1/3受訪者稱沒意見或不知道。到問及支持大選還是二次公投，Panelbase和YouGov皆顯示受訪者支持公投（38%、40%）比例高於大選（33%、35%），可見提前大選不算受歡迎的選項。

留歐派多撐大選 脫歐派傾向公投

有趣的是，脫歐派和留歐派的觀點也有分別。Ipsos Mori、Opinium和YouGov的民調皆顯示，傾向支持大選多於公投的反而是留歐派選民（50%對26％、62%對35%、64%對16%），脫歐派選民更傾向公投（41%對42%、35%對35%、23%對57%）。BBC分析指出，這也許反映留歐派選民認定大選能促成政府更迭，會由更傾向留歐的政客執政，脫歐派則正正是擔心這會發生。不過，如果問題是要達成化解脫歐僵局目標，雙方想法即扭轉——六成留歐派寧願要公投，約五成脫歐派則傾向大選。

（BBC）