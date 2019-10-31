英12‧12大選 各黨豪賭謀翻盤 約翰遜未操勝劵 工黨分裂陰霾籠罩

在郝爾彬轉軚後，英國下議院周二以438票贊成對20票反對通過提前大選的草案，確認在12月12日舉行自1923年以來首次的12月大選。

約翰遜重申是時候「聯手完成脫歐」，但他亦承認將是「艱難選戰」。他寄望藉大選翻盤，重拾保守黨的國會優勢，爭取通過脫歐協議。保守黨昨日召回10名此前被逐出黨的黨友，但具知名度的前財相夏文達等被拒，前內政大臣盧綺婷更被迫宣布放棄連任，反映黨內裂痕仍深。

彭博：既定負面印象成約翰遜弱點

有卡梅倫舉行脫歐公投和文翠珊提前大選皆嚐敗仗的前科，約翰遜這次豪賭的勝算不無危機。儘管約翰遜擅長競選造勢，未必會步文翠珊後塵，但彭博社指出，大部分人對約翰遜有既定看法，但很多人不喜歡他——YouGov民調顯示，47%受訪者對約翰遜有負面看法，遠高於持正面看法的33%。惟郝爾彬更差，同一民調指正負面看法比例是23%對58%。

脫歐淪政黨「人質」 工黨實則怯戰

這番下重注的不止約翰遜，《金融時報》英國政治評論員施里姆斯利（Robert Shrimsley）周一撰文指出，英國脫歐已完全淪為英國各大政黨選舉盤算的「人質」，這點在工黨尤為明顯。他質疑工黨表面高呼願意大選，實際恐懼選戰，只因其他政黨都撐大選，本希望脫歐後才大選的郝爾彬別無選擇下才支持。他形容工黨的問題出於郝爾彬及其主要盟友不介意脫歐，但黨友則相反。

郝爾彬昨強調，這次大選是「一代人一次帶來真正改變的機會」，但在他轉軚撐大選後，即傳出黨友不滿反彈的消息。

歐盟漸失耐性 促善用時間

自民黨和蘇格蘭民族黨（SNP）為大選開綠燈則另有盤算。施里姆斯利稱，儘管這意味二次公投陣營認輸，承認大選成為阻止脫歐的唯一希望，但兩黨都有望打「留歐牌」贏得更多議席。自民黨黨魁施詠淳昨聲言該黨有望贏得「數百席」（即足夠執政），《衛報》亦指該黨數日內跟威爾斯黨和綠黨宣布合作，以「團結留歐」運動名義協調出戰人選，增加阻止「破壞性脫歐」的機會。SNP黨魁施雅晴則表明，已準備好打倒「不民主」的保守黨政府，「以給蘇格蘭機會逃離脫歐，決定自身未來」。

對留歐派來說，歐盟給予拖延的時間也許不多。評論指歐盟對支持英國延期脫歐熱情已益見減弱，在約翰遜版本協議達成後，罕有放風指不打算再延期。布魯塞爾最終食言，但即將卸任的歐洲理事會主席圖斯克再放風，稱延期「可能是最後一次，請善用時間」。

（BBC/路透社/衛報/金融時報）