16歲的通貝里由去年8月開始手拿寫着「為氣候罷課」的標語，每逢周五到瑞典國會外抗議，全球數百萬人其後加入參與她的「周五為未來而戰」（Fridays for Future）運動，她因而聲名大噪，並獲得瑞典與挪威提名為今年區域性跨國會合作機構「北歐理事會」（Nordic Council）環保獎入圍者。

瑞典通訊社（TT）報道，在公布獲獎後，通貝里透過代表表示，她不會領取獎項和獎金。身在美國的通貝里透過Instagram貼文解釋說：「氣候運動不需要更多獎項，我們需要的是，我們的政治人物及掌權者開始聆聽當前可及的最佳科學。」

除了感謝北歐理事會的「殊榮」外，她也批評北歐國家在氣候議題方面言行不一致，辜負自己的「聲譽」。她說：「在這方面不缺自吹自擂、不乏花言巧語，每當談到我們實際排放量及人均生態足迹時，整個就變成紙上談兵。」

（法新社/中央社）