WhatsApp控以國公司助20國監控

WhatsApp今年5月證實自4月底遭黑客入侵，黑客會透過語音通話功能致電用戶，即使對方沒有接聽，仍能在其手機上自動安裝間諜軟件，以作監控及存取資訊。該公司其後聯同加拿大多倫多大學研究小組作調查，發現黑客使用的伺服器及互聯網託管服務都與NSO有關，而且追溯數個發動攻擊的WhatsApp帳戶後，最終都鎖定到NSO上。

黑客間諜軟件入侵傳媒異見者

起訴文件指受害人包括100名新聞工作者、知名女性領袖、數宗暗殺未遂案的目標人物、政治異見者、人權運動人士及其家人等，雖未有列明利用NSO技術的幕後黑手，但受害人的電話區號顯示攻擊集中在墨西哥、阿聯酋及巴林。訴訟要求禁止NSO存取WhatsApp及其母公司facebook的服務，並索取未有指定金額的賠償。WhatsApp行政總裁卡思卡特（Will Cathcart）在《華盛頓郵報》撰文，稱有不負責任的企業及政府掌控和濫用監察民眾私生活的工具，對所有人構成威脅，呼籲科技公司立即暫停銷售、轉讓或使用危險的間諜軟件。

NSO否認 專家料訴訟有助收緊監管

NSO則透過聲明表示「以最強烈的措辭」駁斥有關指控，表明會竭力反擊，又強調只會提供技術予獲授權的政府情報及執法機關，以打擊恐怖主義與重大犯罪。NSO於2011年成立，其黑客軟件Pegasus據稱可克服加密技術，在無限制下存取目標人物手機上的所有內容，受多國政府青睞，惟過去屢傳醜聞，包括在去年被虐殺、沙特疑為幕後黑手的異見記者卡舒吉的好友的手機上發現其間諜軟件。

商業間諜軟件製造商多年來甚少受監管，部分原因出於政府亦是其客戶。多倫多大學研究小組的高級調查員斯科特-雷爾頓（John Scott-Railton）認為，這類公司與政府關係密切，即使政府利用其產品做壞事，公司亦可將責任推卸給政府，而今次訴訟或是「終結（監管不足）的開始」。

（紐約時報/路透社）