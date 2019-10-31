世局解碼：積弊未改 「阿拉伯之春」苗頭重現

許多觀察家都把近期在北非、中東發生的連串示威現象，跟「阿拉伯之春」比較。當年事緣突尼斯一名青年攤販自焚引發示威迫使總統下台流亡，其後革命浪潮擴散到埃及、敘利亞、也門以至巴林等區內其他國家，但結果不一。當年未受直接波及的阿爾及利亞、蘇丹、伊拉克和黎巴嫩，過去一年也先後爆發反政府抗爭，連埃及也發生塞西政變上台後罕見的示威，其背後導火線也許各異，但訴求不離政治建制貪腐的怨憤和對社會經濟環境的不滿。

官員私相授受 民生事業淪貪污溫牀

以黎巴嫩為例，儘管統治建制按不同宗教派系分配，但數十年來的傳承幾乎離不開精英階層的父子相傳，像剛辭任總理的薩阿德父親便是2005年遭暗殺的前總理哈里里。在「WhatsApp稅」點燃民眾抗爭怒火後，批評焦點迅速轉移到官員私相授受和中飽私囊，卻坐視國家債台高築，人民難求溫飽、失業，甚至缺水無電。

伊拉克在美軍推翻薩達姆政權後，亦出現各教派分配政府合約和工作崗位的陋習，令國家民生事業淪為貪污溫牀，觸發民眾反彈。埃及示威規模雖不算大，但導火線正是總統塞西被揭發揮霍興建行宮等涉嫌貪腐作為。

失業率高企 青年成抗爭主力

一如當年的「阿拉伯之春」，這一波示威浪潮同樣以年輕人為抗爭主力，尤其是阿拉伯各國的30歲以下人口往往佔總數六七成，但年輕人失業率卻特別高。他們氣憤受過良好教育都找不到工作，政府、法院和警察一丘之貉，貪污則像癌症般消磨掉人民志氣與希望，於是疾呼改革管治架構。國際組織「透明國際」去年公布的貪污排名，埃及與阿爾及利亞在全球180國中並列105位，黎巴嫩、伊拉克、蘇丹分別排138、168、172，可謂不相伯仲。

專欄作家科恩（Roger Cohen）在《紐約時報》撰文指出，貪污腐敗、教派主義、官方蔑視公民等「阿拉伯之春」的憤怒根源，事隔8年並無改變。「透明國際」中東北非地區顧問哈塔爾（Kinda Hattar）則形容，這一波反貪示威浪潮，離不開國家高壓控制及政府跟國民的社會契約破裂，今年以來所見橫跨中東和北非的示威，皆見政府未能滿足國民至少從「阿拉伯之春」以來的訴求。他說：「大多數阿拉伯國家要克服的貪污規模，需要全面的系統改革，容不得舊模式與舊玩家繼續戀棧或希冀在『冷靜期』後回朝。」

明報記者