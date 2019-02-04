示威難平 智利棄辦APEC峰會 看新聞知消息 白宮官員驚訝

12月氣候大會同棄辦

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）昨說，這項決定「很痛苦」，但歷經超過10天街頭示威抗議後，智利已認定本身不適合舉辦原定11月16至17日的在聖地亞哥舉行的APEC峰會，以及12月2日至13日舉辦的聯合國氣候變化大會（COP25）。他在總統府宣布消息時說：「這是一個艱難的決定……我們完全理解APEC與COP對智利及世界的重要性，可是我們得基於常理下作此決定……作為總統，必須把人民放於首位。我們主要關注是重建公眾秩序……」

智利取消主辦峰會的決定突顯該拉美國家面臨的困境。本月14日，智利首都聖地亞哥開始出現一系列針對地鐵票價上漲的示威活動，隨後其他地區也出現抗議活動，衍生近數十年來最嚴重的騷亂。皮涅拉一度宣布全國16個大區中15個大區部分或全部進入緊急狀態。政府日前宣布改組內閣，推動社會改革，惟未息民憤，聖地亞哥周二仍有激烈警民衝突。

消息一出 匯率跌至16年新低

聖地亞哥昨日傳出棄辦峰會消息後，智利披索跌幅擴大至738.75披索兌1美元，一日間跌了1.6％，為2003年以來的最低水平。

OECD成員國 貧富懸殊嚴重

智利本是相對穩定的國家。自從1990年皮諾切特獨裁政府和平倒台，該國便長處民主體制並由出自芝加哥學派的自由市場經濟學家主導經濟政策。加上全球化也使智利從大量的銅材料出口取得厚利，人均財富高於區內國家。

但智利同時是經濟合作與發展組織（OECD）成員之中貧富最懸殊的國家之一。因此當局提出公共交通和能源加價後，民眾擔心生活開支高漲，觸發大示威。再者，智利依賴銅出口，但其最大外銷國中國因經濟增速放緩至6％，又陷於中美貿易戰，對銅的需求減少，銅價受壓，亦直接對披索構成壓力。匯率疲弱下，智利政府更難維持收支平衡。

（CNBC/彭博社/路透社）