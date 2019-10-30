聯國首女難民事務專員 緒方貞子逝世

緒方1927年生於東京，畢業於聖心女子大學後赴笈美國，先後獲喬治城大學、加州大學柏克萊分校國際關係碩士、政治學博士學位。她於1976年成為日本駐聯合國代表團公使，是擔任此要職的首名女性。緒方於1991年1月就任為第8任聯合國難民事務高級專員，打破女性先河。

談判技巧手腕高超 被譽「5呎巨人」

她上任後不久，就要處理支援在伊拉克的庫爾德人事務。當時在伊拉克與土耳其邊境有大批庫爾德人因海灣戰爭而流離失所，緒方認為即使是一國的境內難民也應予以支援。此前，聯合國難民署支援的對象，僅限逃離國家的難民。在緒方任內，南斯拉夫、蘇聯瓦解等的紛爭，以及非洲盧旺達大屠殺等情况造成數以百萬計難民，她都有前往現場視察。她獲聯合國職員敬重，其談判技巧和應對敵對派系手腕高超，被同僚形容為「5呎巨人」。

緒方於2000年底卸任，並於2003至2012年擔任日本國際協力機構理事長。日本傳媒報道，緒方不滿日本政府不積極接收難民的政策，認為日本政府既然提倡「積極的和平主義」，就應當接收難民。

緒方生前曾獲聯合國教科文組織頒發的Felix Houphouet-Boigny和平獎、文化勳章和東京都榮譽都民等榮銜。

（BBC/中央社）