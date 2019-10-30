彈劾調查特朗普程序 眾院明表決

盼消除共和黨人指未獲授權指控

特朗普被指今年7月在與烏克蘭總統澤連斯基的電話通話中，要求對方調查民主黨總統競選人、前副總統拜登的兒子，並在通話前一周凍結了對烏克蘭軍事援助，被質疑藉此施壓。佩洛西上月24日宣布就此展開彈劾總統調查。白宮和國會共和黨人過去數星期一直抨擊民主黨人主導的彈劾調查不透明、不公平，亦未有按慣例事先經眾議院全體投票獲得授權。首都華盛頓聯邦地區法院上周五（25日）裁定眾議院毋須投票即可作彈劾調查，司法部正就此上訴。

佩洛西在一封致聯邦眾議員的信中說，根據憲法，眾議院不必經過全體投票而開展彈劾調查，而這次投票旨在「消除關於特朗普政府可否扣留文件、阻止作證、無視有適當授權的傳票或繼續阻礙眾議院（調查）的任何疑問」。

佩洛西說，這項決議將確認現有和正在進行的彈劾調查，規定相關公開聽證程序，授權提供紀錄文本，概述了向眾議院司法委員會移交證據的程序，並考慮了可能的彈劾條款，以及規定了總統及其律師的正當程序權利。

（綜合報道）