庫族卧底盜巴格達迪內褲 助驗DNA

獲美國支持的庫爾德族武裝「敘利亞民主力量」（SDF）高級顧問坎恩（Polat Can）周一揭露與美國合作追捕巴格達迪的細節。他說，SDF自5月15日起與中情局（CIA）合作，追蹤密切監視巴格達迪。雖然巴格達迪經常更換住處，但庫族臥底仍能潛入其藏身之處，並偷走巴格達迪的內衣褲，以便鑑定DNA。

按伊斯蘭儀式海葬

坎恩又指出，美軍在敘利亞西北部省份伊德利卜（Idlib）發動的突襲行動，大部分是SDF情報工作的成果，「我們的情報消息人士參與發送坐標、指揮空投和整場突襲行動」，但由於美軍撤出敘北和土耳其軍隊入侵，導致本來要在個多月前實行的行動要推遲。

另外，路透社引述3名美國官員稱，美軍已將巴格達迪的遺體按伊斯蘭宗教儀式海葬，但未有透露地點等詳情。其中兩名官員說，他們認為巴格達迪的遺體是經由飛機運輸舉行海葬。蓋達領袖拉登2011年在巴基斯坦被美軍擊殺後，由美軍航母「卡爾文森」號實行海葬，拉登大宅亦被拆毁，以免追隨者到其墳墓或故居「朝聖」。

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周一透露，美軍突襲巴格達迪藏身處時活捉了兩名男子，但無披露其身分。行動中亦繳獲了一批資料。《紐約時報》報道，美軍從現場手提電腦和手機等取得的檔案約4至7TB，其中包括巴格達迪怎麼掌管ISIS、如何避開聯軍追蹤、ISIS的行動規劃與資金來源等資訊，這些資料料要花數月時間解讀。

美軍亦已加強在敘利亞東部油田的佈防，防長埃斯珀說，這是要防範ISIS、敘利亞或俄羅斯爭取控制。

（衛報/法新社/紐約時報）