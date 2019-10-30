二次公投陣營爆內訌 職員罷工

事源拉德周日發出內部電郵，宣布「人民之票」負責人麥格羅里（James McGrory）及傳訊部主管鮑德溫（Tom Baldwin）即日離職。兩人翌日繼續上班，拉德隨即缺席當日原定舉行的會議，有35名員工離開辦公室抗議拉德的決定。有消息指拉德曾威脅會以非法入侵罪起訴兩人，但其後又改稱鮑德溫只是被調職。

主席涉濫權 逼走兩高層

鮑德溫斥拉德沒權解僱任何人，表明會繼續上班，「我認為他（拉德）正犯下不少涉獵政治的商人都有的錯誤，就是恃着有一定名銜及董事會，就以為整個行動都屬於自己」。團體知名成員亦表示不滿，如前首相貝理雅在任期間的發言人坎貝爾（Alastair Campbell）便批評拉德自視為「人民之票」主席。

《觀察家報》報道，拉德與麥格羅里等人出現戰略分歧，前者希望團體的行動能更明確支持留歐，後者則憂慮此舉會失去溫和脫歐派民眾的支持。

（衛報/BBC）